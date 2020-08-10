اتهام الرئيس الامريكي بسرقة الاموال لتعزيز حملته الانتخابية

2020/08/10 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، الاثنين، أن احد المستشارين السابقين في حكومة باراك اوباما اتهم الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب بسرقة اموال دافعي الضرائب من خلال استخدام منصبه في حملته الرئاسية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان المستشار السابق في حكومة اوباما نورم آيزن وصف خطط ترامب لإلقاء خطاب إعادة […]

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