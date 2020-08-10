روسيا  تغرم “غوغل” بمبلغ 20 ألف دولار

2020/08/10 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فرض قاضي في العاصمة موسكو على شركة “غوغل” غرامة بقيمة 1.5 مليون روبل (ما يعادل 20385 دولارا أمريكيا) لحجبها مواقع من نتائج البحث في روسيا.وقال مصدر في المحكمة: “تمت مقاضاة غوغل بموجب البند 2.1 من المادة 13.40 من قانون الجرائم الإدارية لروسيا الاتحادية بسبب منع محرك البحث من عرض معلومات ومصادر بناءً […]

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