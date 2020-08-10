استقالة الحكومة اللبنانية نزولاً عند رغبة الشعب

2020/08/10 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء تحدثوا لمراسلة “سكاي نيوز عربية”، عشية الاثنين، استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.وقدّم وزير المالية غازي وزني […]

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