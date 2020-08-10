الشعب اللبناني يجبر “حكومة دياب” على تقديم الاستقالة

2020/08/10 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الاثنين، عن تقديم الحكومة برئاسة حسان دياب استقالتها.وقال حسن، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام لبنانية، ان اجتماع مجلس الوزراء انتهى والحكومة ستقدم استقالتها على خلفية حادثة مرفأ بيروت والاحتجاجات الشعبية في البلاد.واضاف: ان الرئيس حسان دياب سيخرج بمؤتمر صحفي من اجل اعلان […]

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