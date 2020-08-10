العتبة الحسينية تعتذر عن اقامة مراسم تبديل الراية في محرم بحضور جماهيري

2020/08/10 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت العتبة الحسينية اعتذارها من عدم اقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين عليه السلام للعام الهجري الجديد بسبب انتشار وباء كورونا وللمحافظة على ارواح الزائرين والمعزين فضلا عن التزامها بالاجراءات الصحية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا.وقال فاضل ابو دكة مسؤول مركز تنسيق المواكب الحسينية بالعتبة المطهرة في تصريح صحفي "ان هذا القرار جاء بعد عدة لقاءات واجتماعات مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة , والجهات الرسمية والامنية في محافظة كربلاء المقدسة ,اضافة الى عدد من كفلاء واصحاب المواكب والهيئات الحسينية " واشار الى "ان تبديل راية الامام الحسين عليه السلام من الحمراء الى السوداء سيكون بعد صلاة المغرب والعشاء من ليلة الاول من شهر محرم الحرام" مؤكدا "ان تبديل الراية سيكون بدون تجمعات بشرية وبما تراه الجهات المنظمة بهذا الخصوص".

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