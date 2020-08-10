وزير الصحة اللبناني يعلن استقالة حكومة حسان دياب

2020/08/10 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن وزير الصحة اللبناني، محمد حسن، الإثنين، 10 آب، 2020، استقالة حكومة الرئيس اللبناني حسان دياب.

وقال حسن خلال لقائه بعدد من الصحفيين، إن "حكومة الرئيس اللبناني حسن دياب ستعلن استقالتها بعد قليل بعد نكبة مرفأ بيروت".

واضاف أن "الوضع لا يتحمل المزيد من المزايدات ويتطلب بوقوف الجميع مع الشعب اللبناني في هذه المحنة".

يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

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