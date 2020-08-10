العراق يعلن آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

2020/08/10 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، آخر تطورات ربط الشبكة الكهربائية العراقية مع السعودية، فيما أكدت أن المشروع وصل لمراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، في تصريحات صحفية، إن "مشروع ربط الشبكة الكهربائية مع السعودية قد وصل لمراحل متقدمة وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون اشهر قليلة.



نحن ننتظر من الرياض ان تكمل العمل من جانبها داخل الاراضي السعودية لتصل الى الحدود العراقية ".

وأضاف العبادي، أن "خط الربط الاول مع السعودية سيكون تجاه البصرة ويجهزها بحدود 500 ميغا واط، والخط الثاني تجاه محافظة السماوة وسيتم تزويدها بـ300 ميغاواط والتي من شأنها ان تقلل من ساعات القطع وتخفف الضغط الحاصل على محطات التوليد العراقية".

وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت في بيان لها بتاريخ 17 تموز ان ممثلين عن حكومات بغداد وواشنطن والسعودية عقدوا اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية لمناقشة هذه القضية.

واشار البيان المشترك بان المشروع سيجهز المواطنين بالطاقة الكهربائية ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية .

وأكدت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، استيرادها 450 ميغاواط من شركة كار الاستثمارية ودخولها للمنظومة الكهربائية، فيما أشارت إلى أن الأنباء التي تتحدث عن استيراد الكهرباء من إقليم كردستان غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي إنه حسب قرارات مجلس الطاقة الوزاري، توجهت وزارة الكهرباء لاستيراد الكهرباء من شركة "كار" الاستثمارية وتركيا.

وأضاف أن "الوزارة اتجهت إلى شركة كار لاستيراد 450 ميغاواط، وبنفس الصلاحية اتجهت الوزارة أيضا لاستيراد 200 ميغاواط من الجانب التركي"، مشيرا إلى أن "الأنباء التي تتحدث عن نية الوزارة استيراد الكهرباء من إقليم كردستان غير صحيحة".

وتابع العبادي، أن "استيراد 650 ميغاواط جاء لتحسين منظومة الطاقة وساعات التجهيز"، مؤكدا "دخول 450 ميغاواط من شركة كار للاستثمار إلى المنظومة الوطنية للكهرباء".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "استيراد 200 ميغاواط من تركيا ودخولها للخدمة الوطنية سابق لأوانه، ونحن بانتظار اكتمال الموضوع فنيا لاستيرادها ودخولها للخدمة".

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