الصحة تسجل قفزة قياسية جديدة بضحايا كورونا: وفاة 72 شخصا وإصابة 3484 أخرين

2020/08/10 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة قفزة قياسية جديدة في معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العراق بعد رصد ثلاثة الاف وأربعمئة وأربعة وثمانين حالة خلال الساعات الماضية.

وفيما يخص حالات الوفيات فقد أعلنت الوزارة عن وفاة أثنين وسبعين شخصا بالفيروس، أغلبهم في أربيل بواقع ثلاث عشرة حالة خلال الساعات الماضية، وبهذه الارقام يرتفع العدد الكلي للوفيات إلى خمسة الاف وأربعمئة وأربعة وستين.

وإلى حالات الشفاء..



أوضح الموقف الوبائي تعافي ألفين وخمس عشرة حالة أكثر من ربعها في جانب الكرخ من بغداد.

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