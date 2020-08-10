2020/08/10 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجّه وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، بغلق كافة الصيدليات الاهلية والتي لايتواجد بها صيدلي، فيما أكد تسجيل تطور ملحوظ بعدد فحوصات كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقته /المعلومة/ ان ” الوزير وجه دائرة التفتيش بغلق كافة الصيدليات الاهلية والتي لا يتواجد بها صيدلي والتي تتعامل بالادوية غير المفحوصة والمقرة من قبل الوزارة”. انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتخذ قرار جديد بشأن الصيدليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتخذ قرار جديد بشأن الصيدليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).