بسبب هدره اكثر من 6 ترليون دينار .. صدور أمر استقدام بحق وزير الخارجية فؤاد حسين

2020/08/10 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد ذكر مصدر مسؤول، الاثنين، صدور أمر استقدام بحق وزير الخارجية فؤاد حسين بتهمة إهدار المال العام واستغلال المنصب.وقال المصدر، ان القضاء العراقي الأعلى أصدر أمرا باستقدام وزير المالية السابق والخارجية الحالي فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ بسبب هدر اكثر من ٦ ترليون دينار واستغلال المنصب.وأضاف ان ٣٠ نائبا أقاموا شكوى ضده امام القضاء.

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