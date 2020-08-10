مدرب منتخب الشباب يؤكد نجاح معسكر كربلاء ويكشف عن الخطوة المقبلة

2020/08/10 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد مدرب منتخب الشباب بكرة القدم، قحطان جثير، بنجاح المعسكر الداخلي للمنتخب والذي أقيم في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من التاسع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية التاسع من الشهر الجاري، وذلك تحضيراً لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما.وقال المدرب قحطان جثير في بيان للهيئة التطبيعية، تلقته /المعلومة/ “المنتخب أنهى المرحلة الأولى […]

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