ازمة الانبار تبين المناطق التي سجلت اصابات جديدة بكورونا

2020/08/10 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف رئيس اللجنة الاعلامية لخلية الازمة في محافظة الانبار احمد الراشد، الاثنين ، المناطق التي سجلت اصابات جديدة بفيروس كورونا .وقال الراشد في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” المناطق التي سجلت 53 اصابة منها 21 اصابة في قضاء الرمادي و 16 اصابة في قضاء الفلوجة و 6 اصابات في قضاء […]

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