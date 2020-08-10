2020/08/10 | 18:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 160 قتيلاً و20 مفقوداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 160 قتيلاً و20 مفقوداً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 160 قتيلاً و20 مفقوداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).