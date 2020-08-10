2020/08/10 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 349 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 198 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وادناه تفاصيل الاصابات: – 138 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 1 حالة قطاع النهروان 30 حالة قطاع الشعب 13 حالة قطاع البلديات الثاني 36 حالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات الـ349 المسجلة اليوم بكورونا في الرصافة وكالة تقدم الاخبارية.

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