كورونا “ينتعش في الرصافة”..الاصابات الجديدة تعود لــ”الارتفاع” اكثر من حالات الشفاء

2020/08/10 | 18:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافةعبد الغني الساعديـن اليوم الاثنين، عن تسجيل 349 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 198 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية و 245 حالة شفاء جديدة.وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 349 اصابة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 138 حالة خلال الرصد […]

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