2020/08/10 | 18:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يوقع أوامر اقليمية لمناصب عليا.. تعرف عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يوقع أوامر اقليمية لمناصب عليا.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يوقع أوامر اقليمية لمناصب عليا.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).