الصحة العالمية تطلق “استغاثة” من قلة التمويل اللازم لمواجهة كورونا

2020/08/10 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من وجود فجوة كبيرة في التمويل اللازم للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.وقال “تيدروس أدهانوم” في مؤتمر صحفي نقلته شبكة “سي.إن.بي.سي”، اليوم الإثنين، إن هناك فجوة عالمية واسعة بين طموح المنظمة حول إنشاء صندوق يعرف باسم “مسرع الوصول إلى أدوات كوفيد-19” وبين الأموال التي تم التعهد […]

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