إستقالة الحكومة اللبنانية

2020/08/10 | 18:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن مساء الاثنين، استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب على خلفية الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت الاسبوع الماضي.وقال حسن في تصريح لوسائل اعلام، إن حكومة دياب قررت تقديم الاستقالة.وفي وقت سابق من الاثنين، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.

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