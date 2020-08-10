2020/08/10 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، اليوم الاثنين، وضع خطة لتحسين الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار، فيما كشفت عن لقاء جمعها مع رئيس مجلس الوزراء عرضت خلالها المشاكل التي تعيق الاستثمار ووضع المعالجات لتنشيطه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية تطرح خطة تركز على الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية تطرح خطة تركز على الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).