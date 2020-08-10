العراق : مناقشة الاستعدادات لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية

2020/08/10 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ، الاثنين، عن مناقشة الاستعدادات مع هيئة الكمارك والنقل البري لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية....

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