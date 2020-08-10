العتبة الحسينية تعتذر عن اقامة مراسيم تبديل الراية

2020/08/10 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت العتبة الحسينية، الاثنين، اقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين عليه السلام للعام الهجري الجديد، فيما اشارت الى ان تبديل الراية سيكون بدون تجم...

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