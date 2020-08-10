مطار البصرة يتحول إلى ’

2020/08/10 | 18:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اتهم معاون منفذ مطار البصرة الدولي علي شرهان غضبان، الإثنين، مسلحين يرتبطون بضابط في جهاز الأمن الوطن...

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