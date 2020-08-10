2020/08/10 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن اخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن اخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن اخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).