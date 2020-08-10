2020/08/10 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر اعلامية في بيروت، اليوم الاثنين، إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وأنه من المنتظر التوجه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.واشارت المصادر الى أن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن بعد قليل استقالة حكومته ويتوجه إلى بعبدا لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون الذي سيقبلها، ويطلب من رئيس الوزراء المستقيل وحكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



انتهاء جلسة مجلس الوزراء ومصادر تؤكد التوجه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل وكالة تقدم الاخبارية.

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