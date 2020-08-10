المنافذ تعلن بدء إجراءات افتتاح منفذ عرعر مع السعودية

2020/08/10 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، بدء الاستعدادات اللازمة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي عقد في مقر الهيئة اجتماعا تشاوريا مع مدير عام الهيئة العامة للكمارك والمدير العام لشركة النقل البري وبحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في […]

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