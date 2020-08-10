الاتحاد الكردستاني: الكاظمي لم ينفذ اي بند من برنامجه الحكومي

2020/08/10 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… انتقد حزب الاتحاد الكردستاني، الاثنين، عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بين أن الكاظمي لم ينفذ اي بند من برنامجه الحكومي.وقالت النائبة عن الاتحاد ريزان دلير في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عمل حكومة الكاظمي شابها الكثير من الأخطاء ومن بينها تحديد موعد الانتخابات المبكرة بشكل غير قانوني”، لافتة الى ان […]

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