2020/08/10 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين، مع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات نازنين محمد وسو ومحافظ بغداد محمد العطا ووكلاء وزارات الموارد المائية والكهرباء مشروع ماء النهروان، فيما تم الاتفاق على منح وزارة الاعمار والبلديات فترة اسبوع واحد لإنهاء كافة المتعلقات القانونية مع الشركة المنفذة للمشروع.وقال المكتب الإعلامي للنائب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منح وزارة الاعمار اسبوعاً لإنهاء المتعلقات القانونية مع الشركة المنفذة لمشروع ماء النهروان وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح وزارة الاعمار اسبوعاً لإنهاء المتعلقات القانونية مع الشركة المنفذة لمشروع ماء النهروان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح وزارة الاعمار اسبوعاً لإنهاء المتعلقات القانونية مع الشركة المنفذة لمشروع ماء النهروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).