الناصر: أرامكو تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط

2020/08/10 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، إن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خطط لرفع طاقتها لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا رغم تخفيضات في الإنفاق في العامين الحالي والمقبل‮.‬

وقال الناصر أيضا في مكالمة مع محللين ومستثمرين بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة، إن خطة أرامكو للإنفاق الرأسمالي لعام 2021 ستكون أقل كثيرا من النطاق الاسترشادي السابق‮.‬

وكان النطاق الاسترشادي السابق للإنفاق الرأسمالي بين 40 مليار و45 مليار دولار‮.‬

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