مانشستر يلاقي كوبنهاغن في اختبار جديد بمشوار الدوري الأوروبي

2020/08/10 | 18:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
يدخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، مواجهة سهلة نظرياً أمام منافسه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب نادي كولن الألماني.
يحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات “يويفا”، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يلاقي كوبنهاغن في اختبار جديد بمشوار الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يدخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، مواجهة سهلة نظرياً أمام منافسه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب نادي كولن الألماني.
يحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات “يويفا”، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يلاقي كوبنهاغن في اختبار جديد بمشوار الدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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