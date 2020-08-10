مانشستر يلاقي كوبنهاغن في اختبار جديد بمشوار الدوري الأوروبي

2020/08/10 | 18:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يدخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، مواجهة سهلة نظرياً أمام منافسه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب نادي كولن الألماني.يحسم الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة، وفقاً لقرارات “يويفا”، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء […]

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