2020/08/10 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة من ميناء أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/10 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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