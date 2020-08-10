بسبب كورونا..انخفاض التداول المالي بنحو 89 مليار دينار في الاسواق العراقية

2020/08/10 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت الهيئة العراقية للأوراق المالية، الاثنين، عن انخفاض التداولات خلال الربع الثاني عن الربع الاول من 2020 بفارق يصل الى 89 مليار دينار بسبب جائحة كورونا.وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي لـ/المعلومة/ ان “مجموع ماتم تداوله بسوق العراق للأوراق المالية خلال الربع الاول يصل نحو 106 مليار دينار من مجموع اكثر من 100 شركة […]

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