كورونا.. صحة كردستان تحذر من انهيار الوضع بالإقليم وتكشف عن سبب يمنع العودة لفرض الحظر

2020/08/10 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة بحكومة اقليم كردستان، خالص قادر، الإثنين، 10 آب، 2020، من انهيار الوضع الصحي في الإقليم خصوصا مع تزايد اعداد الاصابات يوميا بشكل لافت.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، "الإقليم سيشهد زيادة كبيرة بالاصابات بفيروس كورونا بسبب الاختلاط الكبير الذي حدث قبل وأثناء عيد الأضحى، فضلا عن عدم التزام من قبل المواطنين باجراءات الوقاية الصحية".

واضاف أن "وزارة الصحة خفضت من سعر علاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات والعيادات الأهلية كما أنها تتابع مع حكومة الإقليم وغرف العمليات في المحافظات الأوضاع الصحية "، مبينا أن "الوزارة وفرت جميع الاحتياجات من خلال رفد المستشفيات بالادوية والاوكسجين".

وبشأن فرض حظر التجوال مجدد في إقليم كردستان قال قادر إن "الامر بات مستحيلا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها مواطنو الاقليم".

وفي وقت سابق، سجلت وزارة صحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنبن، اكثرمن 500 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة وفاة.وذكر بيان صادر عن صحة الاقليم انه تم "تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة و 166 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية".

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وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت الي

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