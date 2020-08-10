نائب يقارن العراق بلبنان ويؤكد: دعوات إخراج السلاح من المدن ’’كلمة حق يراد بها باطل"

2020/08/10 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو بلجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين (10 آب 2020)، الدعوات التي أطلقها ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي لإخراج مخازن الأسلحة من داخل المدن بانها "كلمة حق يراد بها باطل"، وفقا لقوله.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد لدينا كميات كبيرة من الأسلحة او المواد المتفجرة مقارنة بمرفأ بيروت"، مبينا ان "الاحداث التي وقعت في السابق بمدينة الصدر وبعض المدن الأخرى اغلبها كانت بفعل فاعل".

وأضاف ان "وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي لا توجد لديهم مخازن تؤثر على المناطق السكنية"، لافتا إلى أن "الدعوات التي انطلقت لاخراج الاسلحة من المدن بعضها للأسف الشديد كلمة حق يراد بها باطل".

وبين الركابي أن "بعض القنوات الصفراء تحاول أن تثير الهلع والخوف داخل نفوس المواطنين من أجل تسقيط المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "كل المخازن مسيطر عليها والحشد قوة عسكرية عراقية لها مخازن رسمية كباقي التشكيلات العسكرية الأخرى".

وكان عضو مجلس النواب، باسم خشان، استبعد، في وقت سابق، نجاح مثل هذه الدعوات في ظل حالة الضعف التي تمر بها الدولة، وعدم وجود إستراتيجية شاملة لدى الحكومة لرؤية العراق بشكل مختلف.

وقال خشان، في تصريح صحفي، إن "دعوات إخراج مخازن الأسلحة من داخل المدن المكتظة بالسكان مطلب شعبي يتماشى مع عملية التغيير الهادفة إلى بناء دولة يحكمها القانون".

وادى انفجار هائل نجم عن احتراق نترات الامونيوم الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت الى ايقاع اكثر من 160 قتيلاً و 6000 الاف جريح فضلاً عن ما لايقل عن 20 مفقوداً .

وأطلق ناشطون عراقيون عدة هاشتاغات على منصة تويتر، منها #ابعاد_العتاد_عن_المدن و#اخلاء_المدن_من_مخازن_السلاح، للضغط على الجهات المسؤولة من أجل التحرك السريع قبل حصول مأساة مشابهة لمرفأ بيروت.

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