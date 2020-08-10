الطاقة النيابية: لم نلمس أي خطة حكومية بشأن جولات التراخيص

2020/08/10 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الاثنين، أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي اجراء بخصوص عقود جولات التراخيـص .وقال السليطي لـ /المعلومـة / إن “اللجنة لم تلمس أي خطة حكومية واضحة بشأن عقود جولات التراخيص ولا يوجد الى الان اي برنامج تفاوضي للنظر في هذه جولات”.وأكدة “ضرورة اعادة النظر […]

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