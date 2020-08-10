2020/08/10 | 18:56 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. كيف تعزز مناعتك النفسية ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر (سومر نيوز) الفيديو المرفق يتضمن توجيهات عدة لتعرير المناعة النفسية في مواجهة الفيروس اعدها خبراء في مجال محاربة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. كيف تعزز مناعتك النفسية ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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