2020/08/10 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة للتنسيق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء وجرحى التظاهرات في محافظة ذي قار لمتابعة أوضاعهم الصحية، اضافة الى تشييد نصب تذكاري لتوثيق التظاهرات السلمية والشهداء الأبطال، ليكون لحظة تأريخية تحمل الدروس والعبر للأجيال القادمة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تتابع الاوضاع الصحية لجرحى التظاهرات وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تتابع الاوضاع الصحية لجرحى التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة تتابع الاوضاع الصحية لجرحى التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).