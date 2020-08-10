صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لوفاتين و 226 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/10 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام دائرة صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو غريب ——— ١ابو دشير ——— ٩الاسكان ———- ٢الاعلام ———— ٤البياع ———— ١٥التاجي ———- ١٠الحارثية ——— ٢الحرية ———- ٩الخطيب ——- ٨الدورة ———- ١٠الدولعي ——— ١السيدية ——— ٤الشالجية ——- ١الشرطة الخامسة ——- ٢الشرطة الرابعة ——— ٣الشعلة ——— ١٧الصالحية ——- ٣الطارمية ——- ١٧الطوبجي ——- ٧العطيفية ——- ٣الغزالية ——— ١القادسية ——- ٤الكاظمية ——- ١٥اللطيفية ———- ٣المحمودية ——- ١١المشاهدة ——— ٢المنصور ———- ٧النصر والسلام ——- ١الوشاش ———- ٣اليرموك ———- ١١اليوسفية ——— ٢حي الجامعة —— ٤حي الجهاد ——- ٧حي العامل ——— ١٠حي العدل ——— ٢سبع البور ——— ٢شارع حيفا ——— ١كرادة مريم ——— ٣سكنة جانب الرصافة ——— ٧محافظة واسط —— ١محافظة كربلاء ——- ١

الشفاء:٤٠٥

الوفيات:- وفاة/٨٣سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٩٧- وفاة/٧٥سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٨

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