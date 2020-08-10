بالوثائق: التربية تعلن جدول الامتحانات العامة الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع

2020/08/10 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، جدول الامتحانات العامة الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع.

ونشرت التربية، كما موضح ادناه، جدول الامتحانات العامة/ الدور الاول للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2019-2020.

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