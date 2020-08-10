انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأمريكية

2020/08/10 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.وأظهرت صور بثتها قنوات تلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.وذكرت قناة “دابليو بي إف إف” على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة […]

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