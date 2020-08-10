بسبب الحرارة..نائب بصري يرفض موعد الكاظمي بشأن اجراء الانتخابات

2020/08/10 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعتبر النائب عن محافظة البصرة بدر الصائغ، الاثنين، موعد رئيس الوزراء بأجراء الانتخابات في حزيران العام المقبل بانه غير مناسب لأجواء البصرة، داعيا الى تقريب الموعد شهرين.وقال الصائغ لـ/المعلومة/ ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حدد موعد اجراء الانتخابات في حزيران المقبل من دون مراعاة الاجواء الانتخابية في المحافظات الجنوبية”.واضاف ان “ارتفاع الحرارة […]

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