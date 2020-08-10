2020/08/10 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو غريب ——— ١ ابو دشير ——— ٩ الاسكان ———- ٢ الاعلام ———— ٤ البياع ———— ١٥ التاجي ———- ١٠ الحارثية ——— ٢ الحرية ———- …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات بـ كورونا في الكرخ وكالة تقدم الاخبارية.

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