دراسة جديدة : ترامب تسبب في فقر الملايين من كبار السن بالولايات المتحدة

2020/08/10 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت دراسة جديدة لموقع رو ستوري أن تعامل دونالد ترامب غير الكفؤ مع جائحة فايروس كورونا يحكم على الملايين من الأمريكيين الأكبر سنًا بالعيش على دخل أقل بكثير ويجبر الكثيرين على الفقر الدائم.وذكرت الدراسة التي ترجمتها وكالة /المعلومة/ أن ” الوباء أجبر 2.9 مليون أمريكي تتراوح أعمارهم بين 55 و 70 عامًا […]

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