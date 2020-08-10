الكرخ.. حالات الشفاء من كورونا تحقق “ارتفاعاً كبيراً” مقارنة بالاصابات الجديدة اليوم

2020/08/10 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة وعددها 226 اصابة مقارنة بـ 405 حالة شفاء جديدة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو غريب ——— ١ ابو دشير ——— ٩ الاسكان ———- ٢ الاعلام […]

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