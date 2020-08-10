الكاظمي يتعهّد بتأمين علاج جرحى المتظاهرين ونقل بعضهم للخارج

2020/08/10 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتأمين علاج جرحى المتظاهرين ونقل بعضهم للعلاج في الخارج إنْ تطلّب الأمر، فيما وجّه بتشكيل لجنة للتنسيق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والجرحى لمتابعة أوضاعهم الصحية.

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