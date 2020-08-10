تعيين رئيس جديد لهيئة حماية البيئة في كوردستان

2020/08/10 | 19:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وعبد الرحمن صديق

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