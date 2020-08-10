“المعلومة” تكشف اسباب إقالة مسؤول في تراخيص التطبيعية

2020/08/10 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بالأسباب الحقيقة لاقالة امين سر لجنة المسابقات في الهيئة ضياء حسين.وقال المصدرلـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية سبق وان حذرت ضياء حسين من التصريح بدون اذن لوسائل الاعلام”.وأضاف ان “حسين نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورات تخص رأيه الخاص لكنها تحتسب على الهيئة لذلك قررت اعفائه من […]

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