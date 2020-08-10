“المعلومة” تكشف اسباب إقالة مسؤول في تراخيص التطبيعية

2020/08/10 | 19:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بالأسباب الحقيقة لاقالة امين سر لجنة المسابقات في الهيئة ضياء حسين.
وقال المصدرلـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية سبق وان حذرت ضياء حسين من التصريح بدون اذن لوسائل الاعلام”.
وأضاف ان “حسين نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورات تخص رأيه الخاص لكنها تحتسب على الهيئة لذلك قررت اعفائه من […]
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وقال المصدرلـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية سبق وان حذرت ضياء حسين من التصريح بدون اذن لوسائل الاعلام”.
وأضاف ان “حسين نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورات تخص رأيه الخاص لكنها تحتسب على الهيئة لذلك قررت اعفائه من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تكشف اسباب إقالة مسؤول في تراخيص التطبيعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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