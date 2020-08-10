2020/08/10 | 19:31 - المصدر: السومرية نيوز

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بيروت..



محتجون يسقطون حاجزاً إسمنتياً أمام مدخل مجلس النواب

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