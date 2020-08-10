قطر تسجل 4 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 113 ألفا

2020/08/10 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين.وارتفع إجمالي الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262 وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.وأفادت وزارة الصحة بأن عدد […]

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