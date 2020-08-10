الموارد المائية: مفاوضات قريبة مع تركيا بشأن سدي الجزرة واليسو

2020/08/10 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن قرب انطلاق مفاوضات حكومية بين العراق وتركيا بشأن سدي الجزرة واليسو التركيين.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عون ذياب في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “سد الجزرة التركي الواقع بقرب من الحدود العراقية التركية السورية لم يدخل الخدمة حتى الآن”، لافتا إلى إن “دخول هذا السد يؤثر […]

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