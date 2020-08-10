وزير العدل العراقي يطمئن السفير الإيراني لدى بغداد على صحة السجناء الإيرانيين

2020/08/10 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

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طمأن وزير العدل العراقي سالار محمد، السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي على صحة السجناء الايرانيين.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن الوزير سالار محمد بحث مع مسجدي ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركوأكد محمد خلال اللقاء، أنه نظراً للظروف التي يمر بها ‏البلد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، باشرت الوزارة منذ ‏اليوم الاول باتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية المتخذة ومنها ‏عمليات التعفير والتعقيم لحماية النزلاء والمنتسبين للحد من ‏انتشار هذا الوباء.

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